В США вспыхнули новые протесты из-за убийства темнокожего сотрудниками полиции

Отмечается, что после смерти Смита от рук полиции в городе вспыхнули протесты, которые продолжаются уже 4 дня подряд.
Об этом сообщают РИА Новости.
В местной полиции сообщили, что правоохранители получили ордер на арест Смита по обвинениям в незаконном хранении оружия.
В тот момент, когда правоохранители пытались задержать афроамериканца, он начал стрелять по сотрудникам полиции из припаркованного автомобиля.
В итоге темнокожий мужчина был застрелен ответным огнем, который открыли сотрудники полиции.
В воскресенье, 6 июня, на улицы Миннеаполиса вышли свыше ста человек, требующих справедливости по факту расследования в отношении застреленного мужчины.
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