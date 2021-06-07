В США вспыхнули новые протесты из-за убийства темнокожего сотрудниками полиции

В городе Миннеаполис вновь протестуют после того, как 4 дня назад сотрудники полиции убили 32-летнего темнокожего Уинстона Смита.

Отмечается, что после смерти Смита от рук полиции в городе вспыхнули протесты, которые продолжаются уже 4 дня подряд.

Об этом сообщают РИА Новости.

В местной полиции сообщили, что правоохранители получили ордер на арест Смита по обвинениям в незаконном хранении оружия.

В тот момент, когда правоохранители пытались задержать афроамериканца, он начал стрелять по сотрудникам полиции из припаркованного автомобиля.

В итоге темнокожий мужчина был застрелен ответным огнем, который открыли сотрудники полиции.

В воскресенье, 6 июня, на улицы Миннеаполиса вышли свыше ста человек, требующих справедливости по факту расследования в отношении застреленного мужчины.

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