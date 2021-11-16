В США ввели чрезвычайное положение из-за мощных ливней и наводнений

Сильные ливни спровоцировали наводнения на территории штата Вашингтон. Было объявлено чрезвычайное положение и сотни людей вынуждены были покинуть свои дома.

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли ввел на территории штата чрезвычайное положение после того, как на протяжении нескольких дне фиксировался порывистый ветер и сильные сильные ливни.

Об этом сообщает CNN.

В отдельных районах штата трассы затопило, а автомобильное движение оказалось заблокировано. Дома сотен людей оказались обесточены.

Специалисты из Департамента транспорта Вашингтона прогнозируют, что высокая влажность создает угрозу схождения оползней.

«Эвакуация — лучший вариант для людей, чтобы защитить себя в случае сильного наводнения», – заявляют местные чиновники.

По информации журналистов телеканала, за последние 48 часов в одном из районов выпало 10 см осадков и за следующие несколько дней может выпасть столько же.

Без электричества на территории штата остались свыше 97 тыс человек.

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