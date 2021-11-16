В США ввели чрезвычайное положение из-за мощных ливней и наводнений

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли ввел на территории штата чрезвычайное положение после того, как на протяжении нескольких дне фиксировался порывистый ветер и сильные сильные ливни.
Об этом сообщает CNN.
В отдельных районах штата трассы затопило, а автомобильное движение оказалось заблокировано. Дома сотен людей оказались обесточены.
Специалисты из Департамента транспорта Вашингтона прогнозируют, что высокая влажность создает угрозу схождения оползней.
«Эвакуация — лучший вариант для людей, чтобы защитить себя в случае сильного наводнения», – заявляют местные чиновники.
По информации журналистов телеканала, за последние 48 часов в одном из районов выпало 10 см осадков и за следующие несколько дней может выпасть столько же.
Без электричества на территории штата остались свыше 97 тыс человек.
Курсор уже сообщал, что в Канаде сотни человек застряли на дороге из-за масштабного оползня.
Специалисты прогнозируют катастрофическую жару и постоянные наводнения в Европе.
Климатолог заявил, что глобальное потепление может быть выгодно для России.
На климатическом саммите в Глазго признали необходимость срочного сокращения объемов вредных выбросов.
Изменение климата может привести к гуманитарному кризису и краху системы помощи.
Ученые выяснили, как пандемия повлияла на экологию. По словам экспертов, количество пластика в мировой океане выросло на 8 миллионов тонн.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.