В США выпустили из тюрьмы мужчину, отсидевшего в ней 28 лет по ошибке

Американский суд выпустил на свободу жителя Миссури Ламара Джонсона, которого по ошибке признали виновным в убийстве. Мужчина просидел в тюрьме 28 лет.

Об этом пишет ВВС.

Как пишет издание, суд вынес оправдательный приговор после того, как двое свидетелей по делу предоставили доказательства о непричастности осужденного к убийству.

«В прошлом году прокурор Ким Гарднер подала прошение об освобождении Джонсона из тюрьмы после расследования совместно с юридической организацией «Проект невиновности». Но в офисе генерального прокурора штата продолжали настаивать на том, чтобы Джонсон оставался в тюрьме», — отмечено в сообщении.

Речь идет об убийстве, которое произошло в 1994 году. Тогда двое неизвестных убили мужчину на крыльце дома Ламара Джонсона. В результате хозяина жилья признали виновным в преступлении.

В ходе судебного процесса Джонсон свою вину не признавал и утверждал, что на момент убийства его дома не было. Но суд приговорил его к лишению свободы.

Спустя 28 лет отбывания «наказания» Джонсона в деле появились новые обстоятельства. Так, один из свидетелей отказался от своих показаний, а второй — подтвердил, что стрелял в погибшего вместе с другим подозреваемым по этому делу. В результате суд оправдал Джонсона и выпустил его из-под стражи прямо в зале заседания.

Напомним, в американском штате Джорджия двое мужчин по ошибке отсидели в тюрьме 25 лет за убийство, которое не совершали. Их суд приговорил к пожизненному тюремному заключению еще в подростковом возрасте. Спустя много лет двое свидетелей по делу изменили свои показания, поскольку их прежние были ложными. В результате мужчин оправдали и выпустили на свободу.