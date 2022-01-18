В США за сутки коронавирусом заразилось полмиллиона человек

Ситуация с пандемией коронавируса в США продолжает оставаться тяжелой.

Власти США сообщили, что на данный момент общее число зараженных коронавирусом в стране составляет 65,87 миллиона человек.

За последние сутки было диагностировано 507 942 новых случаев заражение COVID-19.

Также сообщается, что за вчерашние сутки от вируса умерли 641 человек.

Общее число погибших от пандемии COVID-19 в стране составляет 855 218 человек.

Сложившаяся ситуация со вспышкой пандемии коронавируса в США перегрузила систему здравоохранения и продолжает оставаться тяжелой.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что генеральный директор Pfizer заявил — эта волна Covid будет последней с таким количеством отграничений.

В интервью генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сказал, что COVID-19 будет существовать еще много лет, но нынешняя волна будет «последней с таким количеством ограничений».

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