В США заработал робот, делающий маникюр (ВИДЕО)

В Сан-Франциско начал работать робот, быстро и эффективно делающий маникюр.

Отмечается, что робот был создан специалистами компании Clockwork.

Об этом сообщает телеканал KTLA.

Представители компании уверяют, что устройство способно накрасить ногти всего за 8 минут по цене в 8 долларов.

Пока робот не занимается приведением ногтей в порядок, если говорить об их стрижке и придании им необходимой формы, однако разработчики обещают добавить устройству и такие функции.

В компании сообщили, что работают над созданием автоматизированных устройств, избавляющих людей от повседневной и рутинной работы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clockwork (@nailslikeclockwork)

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