В США рассказали, готов ли путин положить конец войне с Украиной

В США раскритиковали позицию президента рф в отношении войны с Украиной, поскольку она ведет к гибели мирных жителей.

Спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил, что в США даже не надеются на то, что владимир путин* захочет остановить боевые действия и положить конец войне в Украине, тем самым прекратив кровопролитие и убийства мирных украинских жителей. По его словам, все что происходит, говорит об обратном.

Об этом пишет «Хвиля».

«Это не война с США, это не война с НАТО. Путин выбрал начать войну с Украиной и украинцами. И, к сожалению, ничего из того, что мы наблюдаем сегодня, не позволяет нам питать какие-либо надежды на то, что он готов положить конец этой войне, убийствам мирных украинцев», — говорится в заявлении.

Также Кирби раскритиковал высказывания представителей власти страны-агрессора о том, что поставки Западом оружия Украине якобы «только затягивают» войну. Он акцентировал внимание на том, что затягивает войну только «желание путина* продолжать». Ведь если бы он захотел, то в один момент мог вывести свои войска с оккупированных украинских территорий и сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее «Курсор» писал о том, что Россия грозится признать США стороной войны в Украине из-за военной помощи, которую оказывает Вашингтон.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!