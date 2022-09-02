Россия грозится признать США стороной войны в Украине

В министерстве иностранных дел российской федерации* считают, что «степень вовлеченности американской стороны в эту ситуацию, и степень погружения Вашингтона, в том числе в материальную поддержку вооружения киевского режима, продолжает расти».

Российская федерация может признать Соединенные Штаты Америки стороной войны в Украине из-за военной помощи, которую оказывает Вашингтон.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел рф Сергей Рябков, сообщают российские СМИ.

В частности, Рябков отмечает, что от превращения США в сторону войны в Украине «отделяет тончайшая грань». При этом, по его словам, Вашингтон продолжает предоставлять Украине вооружение, а россия якобы предупреждала США о последствиях такой политики.

«К сожалению, мы вынуждены отметить с тревогой, что степень вовлеченности американской стороны в эту ситуацию, и степень погружения Вашингтона, в том числе в материальную поддержку вооружения киевского режима, продолжает расти. Эта тенденция опасная, мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США осуществляют эту накачку и, вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела, ставят себя в положение, близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта», — отметил он.

Как сообщал Курсор, по словам президента Украины Владимира Зеленского, мир начинает понимать, что совершил ошибку, когда в 2014 году не дал ответа на агрессивные шаги рф*.

Украина продолжает воевать с российской федерацией, отстаивая свой суверенитет и свободу. И началась война еще 8 лет назад, когда рф оккупировала Крым и территорию Донбасса. Владимир Зеленский отметил, что российская война против Украины и Европы началась в Крыму и с освобождением полуострова она и должна закончиться. Курсор писал ранее, что российские военные продолжают попытки захвата украинских территорий, и по словам Владимира Зеленского, чтобы остановить войну, против российской федерации должны быть введены более серьезные санкции.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!