В столице Черногории возле здания суда прогремел взрыв: есть погибший и раненые

В пятницу, 3 марта, в Подгорице (Черногория) 39-летний мужчина взорвал бомбу в Основном суде, когда в здании находилось большое количество людей. В результате происшествия пять человек были ранены, а злоумышленник скончался.

Об этом пишет Rtcg.

Мужчина активировал бомбу у входа в суд. В полиции предполагают, что это могло быть самоубийство. После случившегося все работники Основного суда покинули здание. На месте работают бригады скорой помощи, полиции и пожарной охраны.

За медицинской помощью обратилось семь человек, пять из них были травмированы, но их состояние удовлетворительное. Среди пострадавших также оказался адвокат. Врачи рассказали, что проводят все диагностические процедуры, чтобы выяснить травмы.

Правоохранители охраняют место происшествия. Расследование инцидента продолжается.

«Курсор» писал ранее, что в Беэр-Шеве возле дома журналиста Шимона Ифергана была найдена граната ЦАХАЛа. Полиция начала расследование, а гранату увезли для дальнейшего изучения.

Еще мы писали, что в Рахате в дом в жилом районе бросили гранату. Она взорвалась в здании, но информации о жертвах не поступало. Судя по всему, причиной происшествия стал конфликт между кланами.

Напомним, что чиновник министерства обороны, который проживает в Сдероте, уже несколько лет, с его слов, подвергается нападениям. И вот уже во второй раз за две недели в его двор забросили учебную гранату, что удалось зафиксировано на камеру видеонаблюдения.