В Беэр-Шеве у дома журналиста найдена граната

В Беэр-Шеве возле дома журналиста Шимона Ифергана была найдена граната.

Об этом информирует портал Maariv.

Издание уточняет, что найденный предмет оказался учебной гранатой ЦАХАЛа. Неизвестные подложили ее к двери дома журналиста.

«Полиция начала расследование. … Гранату увезли для дальнейшего изучения», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в сети опубликовано новое видео того, как террорист в промышленной зоне Ариэля убил трех израильтян и ранил еще троих.

На кадрах с видеорегистратора видно, как террорист выходит из украденного автомобиля на шоссе 5, наносит удар ножом одному из граждан, которых он встречает на своем пути, и продолжает искать других жертв.

Террорист был ликвидирован гражданским лицом и двумя солдатами Армии обороны Израиля через 16 минут после начала атаки, в ходе которой террорист неистовствовал и пытался навредить как можно большему числу израильтян, вставших на его пути.

Также Курсор информировал о том, что утром во вторник, 15 ноября, три израильтянина были убиты и еще три ранены в результате ножевого нападения и тарана автомобиля в районе поселения Ариэль.

По данным Армии обороны Израиля, палестинский террорист ранил ножом охранника возле входа в промышленный парк Ариэля. Затем он зарезал трех человек на ближайшей заправке и скрылся на предположительно украденной машине.

По словам медиков, террорист протаранил автомобили на шоссе 5, после чего вышел и ранил еще одного человека. Затем его застрелили силы безопасности.

Кроме того, Курсор информировал о том, что боевики ХАМАСа в Газе отпраздновали смертоносную террористическую атаку, в результате которой погибли три человека в городе Ариэль в Самарии. По своему обыкновению они раздавали на улицах выпечку и конфеты.