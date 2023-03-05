В сторону Земли летит сразу два огромных астероида: что нам грозит 7 и 8 марта

К Земле летят сразу два огромных астероида. Уже в ближайшие дни они приблизятся на минимальное расстояние к нашей планете.

Есть ли угроза для жителей Земли, сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA.

Эксперты космического агентства уточнили, что огромное космическое тело 535 844 (2015 BY 310) пролетит вблизи Земли во вторник, 7 марта. Размер этого астероида — 143 метра. Расстояние от этого астероида до Земли в момент сближения составит около 4,04 млн километров. Скорость объекта составит 27 720 км в час.

Несмотря на то, что астероид очень большой и в NASA его квалифицируют как «потенциально опасный объект», он пройдет на безопасном расстоянии от нашей планеты. Отметим, что опасными астероидами считаются те, которые имеют размер более 150 метров и приближаются к Земле ближе, чем 7,4 млн километров. Это небесное тело отвечает только одному критерию.

Это не единственный астероид, который подойдет близко к Земле на следующей неделе. 8 марта ожидается прохождение еще одного космического объекта, размер которого составляет более 150 метров. Этот астероид имеет название 2023 QW, и он пройдет на расстоянии в 2,3 млн километров.

Астероид также относится к категории «потенциально опасных», и ученые отслеживают его траекторию. На данный момент данные показывают, что он пройдет на безопасном расстоянии от Земли. Однако информация по его траектории все еще уточняется.

«Курсор» писал ранее, что небольшой астероид врезался в атмосферу Земли над Францией.