В Таиланде израильтянин подвергся нападению тайского военного с оружием

Офицер тайской армии поссорился с израильтянином и выстрелил четыре раза в землю и еще пять в его сторону. Местные власти попытались замять инцидент.

В кафе Таиланда произошел инцидент с выстрелами в израильтянина, который также является хозяином заведения. В него стрелял офицер тайской армии, угрожая убить его.

Тайские источники написали, что причиной конфликта стали романтические отношения между 51-летним офицером и тайской женой 53-летнего израильтянина.

Израильтянин длительное время живет в Таиланде и наладил бизнес в ресторанной сфере, открыв вместе с женой кафе. Стрельба произошла еще в августе, но об этом стало известно только сейчас. Сообщается, что израильтянин заподозрил, что у его жены роман с офицером тайской армии. Он накинулся на тайского военного и в гневе потребовал, чтобы тот покинул кафе, а офицер в ответ выхватил оружие и выстрелил четыре раза в землю и еще пять в сторону хозяина кафе.

После этих событий израильтянин вернулся с детьми в город Паттайя и хотел подать заявление в полицию. Но его убедили местные знакомые подписать отказ от претензий.

Только после того, как СМИ осветили этот конфликт, в отношении офицера открыли уголовное дело за стрельбу в общественном месте. В армии оценивают возможность сурового наказания для офицера.

Ранее Курсор писал о нападении на машину скорой помощи в Иерусалиме: появились новые подробности и фото.