Нападение на машину скорой помощи в Иерусалиме: появились новые подробности и фото

Автомобиль, едущий на срочный вызов в Иерусалиме, подвергся атаке преступника с железным прутом. В машине разбиты зеркала, полиция арестовала нарушителя.

40-летний житель Иерусалима был арестован полицией по подозрению в причинении ущерба машине скорой помощи, вызванной на срочный вызов.

Сообщается, что он разбил зеркала заднего вида железным прутом. Очевидец, заметивший его действия, задержал подозреваемого до приезда полиции.

Полиция сообщила о задержании мужчины, которого доставят в окружной суд для продления срока содержания под арестом.

Кроме того, СМИ обнародовали его фото:

הפיגוע במחסום שועפאט: זו תמונת המחבל עודי כאמל תמימי@VeredPelman pic.twitter.com/IbEnlxLcet — כאן חדשות (@kann_news) October 11, 2022

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ сносит дом палестинского террориста, убившего Ноа Лазар. Силы безопасности нанесли на карту для сноса дом террориста Уди Тамими в Шуафате. Во время возникших на месте столкновений были задержаны трое экстремистов.

Также сообщалось, что жители города Бат-Хефера были потрясены известием о ее гибели и пришли утешить семью Лазар. «Девушка, которая всегда улыбалась»: тысячи людей пришли на похороны убитой Ноа Лазар.

Наш сайт сообщал, что в лагере беженцев Шуафат начались беспорядки. В понедельник, 10 октября, возникли беспорядки между палестинцами и сотрудниками сил безопасности, которые ищут террориста по подозрениям в убийстве военнослужащей ЦАХАЛа и нанесении ранения охраннику на КПП.

Помимо этого, недавно в Хайфе в больницу с колото-резаной раной спины попал мужчину, на которого напали с настоящим мечом.