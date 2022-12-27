В Таиланде туристка из-за обезьяны едва не лишилась крупной суммы денег

Обезьяна в национальном парке Као Пхра Вихан в провинции Сисакет на северо-востоке Таиланда украла у туристки сумку с крупной денежной суммой и сбросила ее с обрыва.

Об этом сообщает The Thaiger.

55-летняя туристка обратилась к рейнджерам за помощью после того, как обезьяна украла у нее полную сумку ценных вещей. Путешественница заявила, что дикая обезьяна схватила вещь, обыскала ее на предмет еды и выбросила с обрыва после того, как не нашла ничего вкусного. При этом в ней лежали документы, личные вещи и 50 тысяч бат наличными.

Рейнджеры спустились со 100-метрового обрыва, чтобы извлечь сумку. Чтобы их не обвинили в похищении ценных вещей, они организовали трансляцию процесса в соцсетях. Помимо сумки они обнаружили и другие вещи, которые, по-видимому, были также похищены и выброшены обезьянами. Рейнджеры собрали все найденные предметы. Они намерены разыскать владельцев и вернуть их.

Глава национального парка заявил, что дикие обезьяны в этой местности могут вести себя агрессивно и постоянно обкрадывают туристов. В первую очередь они надеются найти еду. Смотрители парка рекомендуют посетителям внимательно следить за вещами и не кормить обезьян в целях собственной безопасности.

«Курсор» писал ранее, что многие туристы являются для мошенников главной целью, потому что они бывают достаточно доверчивы и наивны. Эксперты определили пять стран, отправляясь в которые, нужно быть предельно осторожными, потому что за прошлый год в них был зафиксирован самый высокий уровень мошенничества.