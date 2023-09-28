В тающих ледниках Норвегии обнаружили артефакт эпохи викингов

Таяние снега и льда и раньше приносило сотни древних экспонатов археологам.

Недалеко от самой высокой горы в Норвегии – Гальдхепигген – в тающих льдах были найдены артефакты, указывающие на древние конные маршруты в этих местах. Археологические находки могут иметь отношение к эпохе викингов.

Об этом пишет Sciencenorway.

Археологи обнаружили лошадиную уздечку и части кожаных ремней, которые крепились на голову животного. Их нашли на горном перевале на высоте почти две тысячи метров над уровнем моря.

По форме уздечки ученые предположили, что она относится к эпохе викингов. Более точная дата будет ясна после радиоуглеродного анализа. Но археологи уверены, что артефакты были сделаны в железном веке или раннем средневековье.

Отмечается, что таяние снега и льда и раньше приносило сотни древних экспонатов археологам. Благодаря этому выяснилось, что норвежцы использовали перевал Лендбрин более 1200 лет. Но найденная кожаная уздечка позволила предположить, что этим переходом на горном хребте Ломсеггене пользовались не только люди – с ними были лошади.

"Курсор" писал ранее, что наука знает, что еще в 985 году викинги колонизировали Гренландию. Однако пока никто не знает, почему они покинули эти земли. И вот ученые, как они думают, смогли выяснить причину довольно резкого исчезновения викингов.