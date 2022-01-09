Эксперты выяснили важный факт о викингах

Наука знает, что еще в 985 году викинги колонизировали Гренландию. Однако пока никто не знает, почему они покинули эти земли. И вот ученые, как они думают, смогли выяснить причину довольно резкого исчезновения викингов.

О новом исследовании пишет портил Science News.

Сообщается, что последний документ, который свидетельствует нахождение викингов в Гренландии датирован 1408 годом. Затем они исчезли. Предполагается, что это произошло из-за стремительного роста уровня моря, так как ледяной щит, покрывающий большую часть острова, начал активное расширение. Это ученые смогли выяснить с помощью нового метода компьютерного моделирования береговой линии острова.

Напомним, что впервые викинги прибыли в Гренландию на 14 кораблях под предводительством Эрика Рыжего.

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