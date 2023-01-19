В Тбилиси похоронили Вахтанга Кикабидзе, накрыв гроб флагом Украины

Несколько дней назад, 15 января, не стало легендарного актера, певца, народного артиста Грузии и Украины Вахтанга Кикабидзе. Сегодня, 19 января, его похоронили

Эта большая потеря ударила по всему народу Украины. Вахтанг Кикабидзе был одним из тех, кто открыто противостоял российскому империализму и поддерживал украинцев в их борьбе против российских оккупантов. Более того, Вахтанг Кикабидзе был близко знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским, который воспринял новость о смерти актера, как личную трагедию.

Кикабидзе похоронили в Тбилиси. На прощание с ним пришли тысячи людей, приехал на похороны и министр культуры Украины Александр Ткаченко, который зачитал на прощальной церемонии послание украинского президента Владимира Зеленского.

Но больше всего люди запомнили флаг Украины, которым, помимо грузинского флага, накрыли гроб знаменитого артиста. Стоит отметить, что Кикабидзе до последнего своего вдоха переживал за Украину и молился, чтобы она победила в неравной борьбе с российским врагом.

Последнее пристанище артист обрел на Верийском кладбище, где артиста по его собственной просьбе, похоронили рядом с могилой матери. На церемонии также присутствовали ветераны Грузинского легиона, который воюет в Украине.

Напомним, что легендарный Кикабидзе жестко высказался о путине*.

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