«В кино такого не видел»: легендарный Кикабидзе жестко высказался о путине

Знаменитый грузинский актер, народный артист Украины Вахтанг Кикабидзе, откровенно шокирован тем, что рф* развязала в Украине.

В передаче «Гостеприимный двор» артист назвал войну рф против Украины откровенным геноцидом. И того, что творит глава кремля по отношению к украинцам, Кикабидзе не видел даже в кино. Артист сравнил путина со Сталиным:

«Путин борется за Советский Союз. У меня такое чувство. Ему нравится Сталин, как политик, который половину интеллигенции перестрелял в свое время», — отметил Кикабидзе.

Он также сказал, что не так давно навещал Михеила Саакашвили, который находится под арестом и плохо себя чувствует. У него Кикабидзе поинтересовался, почему путин так не любит Украину. И, как выяснилось, у главы кремля на Украину были планы еще 10 лет назад:

«Я его спросил: «Мише, почему он так не любит Украину?». Он сказал: «Десять лет назад я видел бумажку, где был такой план, что москву надо перенести на территорию Киева и чтобы она там была», – сказал Кикабидзе.

Ранее сообщалось, что посольство рф в Британии призвало повесить азовцев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!