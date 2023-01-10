В TikTok заблокировали экстремистский антиизраильский контент

Житель Онтарио был заблокирован ресурсом TikTok после того, как канадская Бней-Брит выступила в защиту его аккаунта, нарушающего правила сообщества для постов, восхваляющих иранский режим и демонстрирующих кадры с преследованием канадских евреев.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Сообщения Фирас Аль-Наджим больше не доступны на TikTok.

«Мы рады, что установили хорошие отношения с TikTok. Мы обратили внимание TikTok на проблемный контент Аль-Наджима, и нас воодушевил ответ платформы на наши опасения», — сказал генеральный директор организации.

В Бней-Брит заявили, Аль-Наджим является главой группы, называющей себя Canadian Defenders 4 Human Rights (CD4HR).

«Аль-Наджим восхваляет аятоллу Хаменеи и теократический режим Ирана и превозносит Касема Сулеймани. Он использовал свою платформу TikTok для распространения язвительного контента, восхваляющего иранский режим, и делился дезинформацией в попытках пристыдить сионистов. Его контент в TikTok регулярно включал попытки изгнать канадских евреев, поскольку он содержал кадры, на которых он и его соратники преследуют представителей еврейской общественности», — отметили они.

По словам Мостина, сообщения Аль-Наджима «часто выходили за рамки приемлемой свободы слова». Он добавил, что организация «продолжит работать со всеми платформами социальных сетей, чтобы упредить ненавистный контент».

Известно, что у Аль-Наджима огромная история стычек с правоохранительными органами. В частности, он: организовывал фотосессии, которые вводили в заблуждение или были ложными; опасно водил машину; хранил опасное оружие; агрессивно протестовал вместе с антиизраильской группой перед магазином, торгующим израильскими товарами; словесно оскорбил пожилого человека, пережившего Холокост, в Торонто за поддержку Израиля; на публичном мероприятии без ведома двух политиков развернул антиизраильский баннер позади их и попросил сфотографироваться, что позже дало понять, что политики якобы поддержали его политическое заявление.

«Курсор» сообщал, что в США подростки преследуют евреев с требованиями доказать, что они «не фальшивые».