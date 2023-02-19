В Тунисе проходят многотысячные антиправительственные протесты: подробности

Демонстранты обвиняют правительство Саида в ущемлении прав и свобод, в том числе прав профсоюзов.

Тысячи членов ведущей политической силы Туниса Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), также известной как Тунисский всеобщий профсоюз, вышли на улицы в восьми городах страны в знак протеста против политики президента Каиса Саида.

Об этом информирует Republic World.

Отмечается, что правительство страны выслало главу Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC) за участие в этих демонстрациях. Это произошло после того, как профсоюз обвинил правительство Саида в ущемлении прав и свобод, в том числе прав профсоюзов.

Демонстрации также ознаменовали эскалацию растущей оппозиции правительству Саида и подвергли критике недавние аресты нескольких антиправительственных деятелей, в том числе политиков, журналистов, двух судей и высокопоставленного чиновника UGTT.

Власти Туниса обвинили Эстер Линч, ирландского генерального секретаря Европейской конфедерации профсоюзов, в заявлениях, которые «вмешивались во внутренние дела Туниса».

Она призвала правительство Туниса провести переговоры с руководством UGTT и помочь улучшить экономику, которая балансирует на грани банкротства на фоне политической нестабильности, усугубившейся после провальных парламентских выборов в прошлом месяце, на которых проголосовали только 11% избирателей.

Как сообщал Курсор, в июне двое полицейских, охранявших Большую синагогу в центре тунисской столицы Тунис, получили ножевые ранения. Подозреваемый, который был заключен в тюрьму в 2021 году по делу о терроризме и с тех пор был освобожден, ранил офицеров, но был схвачен.

Также Курсор информировал о том, что президент Туниса объявил о плане роспуска национального судебного органа по подозрению в коррупции и неправильном рассмотрении деликатных политических дел.