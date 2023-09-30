В Турции перевернулся пассажирский автобус, много погибших и раненых

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и автобус вылетел с трассы.

В субботу, 30 сентября, на севере Турции, в провинции Амасья, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек, не менее 35 получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщает AA.

На дороге перевернулся автобус компании Erova, следовавший из Анкары в Токат. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, после чего автобус попал в кювет и перевернулся на бок.

На месте аварии находятся сотрудники полиции и врачи.

"Курсор" писал ранее, что четыре человека получили ранения средней и легкой степени тяжести в результате автомобильной аварии между двумя транспортными средствами на шоссе 40.