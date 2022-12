В Турции депутаты поругались во время дебатов касаемо бюджета.

Конфликт закончился дракой. СМИ сообщают, что одного из политиков госпитализировали с травмой головы.

Turkish MPs fight at budget debate

According to media reports, one of them was hospitalized with a head injury.#Turkey #PoliticsLive pic.twitter.com/9IVLAfudt8

— Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) December 6, 2022