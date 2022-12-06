В Иране отравили 1200 студентов перед протестами

За несколько часов до начала новых акций протеста в Иране более 1200 студентов иранских университетов слегли с пищевым отравлением.

Об этом сообщили в Национальном студенческом союзе и New York Post.

Студенты университетов Харазми и Арк в ночь перед протестами испытывали рвоту, сильные боли в теле и галлюцинации. По меньшей мере четыре других университета сообщили об аналогичных вспышках. В ответ неинфицированные студенты начали бойкотировать столовые.

Власть Ирана ссылается на передающиеся через воду бактерии как на причину тревожных симптомов, но в студенческом союзе утверждают, что население было намеренно отравлено.

«Наш прошлый опыт подобных инцидентов в Исфаханском университете опровергает причину, по которой власти стали причиной этого массового пищевого отравления», ‒ заявили там.

Некоторые университетские клиники закрылись или у них закончились запасы для лечения обезвоживания, что породило слухи о том, что вспышка была запланирована ради подавления 3-дневной забастовки в ответ на заявления иранского режима о закрытии вызывающей споры полиции нравов.

На фоне сообщений о пищевом отравлении иранский журналист Масих Алинежад опубликовал изображение работницы ТРЦ, которая работала без хиджаба.

«Прокуратура Техран возбудила против нее дело. Полиция нравов не отменена. Это была абсолютная ложь», ‒ рассказал Алинежад.

Ранее стало известно, что в Иране вынесли смертный приговор пятерым участникам протестов.

«Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ предотвратил масштабную операцию по контрабанде наркотиков из Египта.

Помимо этого в разведке Израиля утверждают, что иранский режим удержит власть, несмотря на протесты.