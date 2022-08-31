После 75-летнего простоя: в море вышел известный боевой корабль США

Это единственный сохранившийся американский линкор начала ХХ века, поэтому его выход в море вызвал большой ажиотаж.

В США впервые за 75 лет в море вышел американский линейный корабль «Техас», который прославился в Первую и Вторую мировые войны.

Об этом сообщает издание Associated Press.

Этот линкор является единственный сохранившимся экземпляром ХХ века, поэтому своим выходом в море он вызвал ажиотаж и привлек внимание тысячи зрителей. Прославленный 108-летний «Техас» отправили на ремонт в Галвестон.

С 1948 года боевой корабль служит музеем, он пришвартован в заливе Хьюстона. За 108 лет его корпус сильно поржавел, поэтому постоянно приходится насосами откачивать из него воду. И чтобы не потерять исторический корабль, власти приняли решение отправить его на реставрацию.

Отмечается, что линейный корабль не в состоянии плыть самостоятельно, поэтому его до места назначения тянут несколько буксиров. Тем не менее большое судно в море выглядит впечатляюще.

«Курсор» писал ранее, что новейший авианосец Великобритании «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales) потерпел крушение после того, как отошел из британского Портсмута для участия в военных учениях с США.

Еще мы писали, что недавно исследователи на юге Англии в графстве Дорсет обнаружили удивительную находку — самый старый затонувший корабль XIII века — Mortar Wreck.