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В Турции в результате взрыва на лодке пострадал израильский бизнесмен - появилось видео

11:00, Сегодня
Мировые новости, Происшествия
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Фото: pixabay.com
Мужчину на вертолете доставили в больницу.

На юго-западе Турции в курортном городе Фетхие во время прогулки произошел взрыв на лодке, в результате которого травмы получил израильский бизнесмен. В сети показали видео с места происшествия.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Мужчину на вертолете доставили в медицинское учреждение. На прогулочной лодке находилось четверо наших граждан, но трое успели прыгнуть в воду перед тем как на судне вспыхнул огонь. Их вытащили из водоема турецкие спасатели. А четвертый мужчина получил травму ноги.

Для ликвидации огня на лодке, которая в итоге пошла ко дну, был отправлен пожарный вертолет. Трое пассажиров отделались легкими травмами, но были осмотрены медицинскими работниками. Сейчас ведется подготовка четвертого пострадавшего в Израиль для лечения.

По предварительной версии, причиной взрыва стал пожар, возникший в лодке и добравшийся до топливного бака.

"Курсор" писал ранее, что 59-летний израильтянин, который был арестован во время отдыха в Турции, не может вернуться домой. В его чемодане при проверке багажа был найден старинный медный колокольчик.

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