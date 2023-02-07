Землетрясение в Турции и Сирии: выживший израильтянин озвучил жуткие детали

Спустя 24 часа после первого из двух разрушительных землетрясений, которые произошли в Турции и Сирии, тысячи людей все еще находятся под завалами, и число погибших растет.

Ниссим Бар Шалом, машгиах кашрут (надзиратель за кошерным питанием), который находился в зоне бедствия в связи со своей работой, когда произошло землетрясение, описал свой опыт.

«Это настоящее чудо, что я выжил, — сказал он Radio 103FM. — Я был в Газиантепе, эпицентре обоих землетрясений, и я привык к небольшим толчкам, так как живу в Турции, они для меня не новость. Но вчера было совсем другое. Я был в полном шоке… Я не верил, что что-то подобное может произойти».

«Я спал, когда произошло первое землетрясение, я проснулся и почувствовал, как трясется моя кровать. Я посмотрел в окно, и все снаружи тряслось. Двери шкафа открывались и закрывались, с потолка падала штукатурка, вещи вываливались шкафов и полок — и крики, ужасные крики со всего здания», — сказал он.

«Затем я услышал громкоговоритель, говорящий людям выйти на улицу, и увидел, как люди начинают выходить из домов, все еще пытаясь понять, что происходит. Поскольку я привык к меньшим землетрясениям, я знал, что за первоначальным толчком может последовать другие, менее сильные. Так что второе землетрясение застало меня именно там, где я находился во время первого, в моем гостиничном номере на тринадцатом этаже, где было самое страшное», — добавил он.

Бар Шалом подчеркнул полнейшее опустошение после двух землетрясений. «Все в руинах. Все разрушено. Завод, на котором я работаю, слава Богу, еще стоит, но рабочих там тогда не было. Один из них сейчас ищет свою сестру, а другой похоронил брата, треть рабочих осталась без жилья. Нет бензина, нет магазинов, нет транспорта. Больно смотреть, что здесь происходит, потому что я люблю турецкий народ. В район бедствия просто нет возможности подъехать. Дорог нет, все просто полнейшее опустошение».

Читайте также: в минприроды предупреждают: готов ли Израиль противостоять мощным землетрясениям.