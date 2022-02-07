В Уильямсбурге обнаружили антисемитские символы в Шаббат

Инцидент произошел всего через день после того, как несколько хасидов стали жертвами неспровоцированных нападений в Шаббат.
Об этом сообщает The Yeshiva World.
90-й участок полиции Нью-Йорка, Целевая группа по преступлениям на почве ненависти и Уильямсбург Шомрим расследуют инцидент и пытаются установить личность подозреваемого по этому делу.
«Я зол и убит горем из-за еще двух антисемитских и насильственных инцидентов в нашем сообществе во время Шаббата», — заявил член совета Линкольн Рестлер. «Ранее жестоко ударили мужчину по голове в Bed Stuy. Свастики и другие граффити были нарисованы аэрозольной краской на школьном автобусе ешивы в Уильямсбурге».
АДЛ также прокомментировали ситуацию: «Мы в ужасе от того, что школьные автобусы с четкой маркировкой на идише могут быть осквернены ненавистными символами, особенно в тот же день, когда мы обнаружили, что двое мужчин-евреев подверглись нападению в этом районе. Нью-Йорк должен стать безопасным местом для всех, и эта ненависть должна прекратиться!»
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что более половины израильских евреев ожидают обострения европейского антисемитизма.
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