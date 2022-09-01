В Украине мужчинам грозит реальный срок за уклонения от мобилизации

Сообщается, что из 66 приговоров, что были вынесены за уклонение от мобилизации, все 66 человек признали свою вину. Ни одного оправдательного приговора не было. Большая часть всех приговоров вынесена в Закарпатье, абсолютный лидер в Украине – Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области, который вынес 19 приговоров.

Об этом пишет «Гордон».

Также стоит отметить, что из всех мужчин реальный срок получил только один человек, а остальные 65 признаны виновными, но получили отсрочку на год. Согласно статье 336 УК Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Для того чтобы вынести обвинения человеку по этой статье, нужно установить, что он умышленно уклонялся от призыва и прохождения военно-врачебной комиссии.

Так что тюрьма грозит тем, кто уже прошел медкомиссию и признан годным к службе. А вот за неявку в военкомат после получения повестки, могут выписать административное нарушение, за которое следует заплатить штраф в размере от 1700 до 3400 грн. Получение приговора суда не освобождает от мобилизации и таких лиц могут повторно вызвать в военкомат.

Ранее «Курсор» писал о том, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украине войска рф начали новую волну принудительной мобилизации.