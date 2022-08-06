На Донбассе идет принудительная мобилизация: людей отлавливают на улицах

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По их данным, для комплектования подразделений мобилизационного резерва с 1 августа на территории ОРДЛО началась новая волна принудительной мобилизации. Отбирают даже лиц, непригодных для прохождения службы, и тех, кто имел «отсрочку».
По данным разведки, в составе структурных мотострелковых подразделений 2 армейского корпуса (Луганск) российских войск производится формирование новых и восстановление боеспособности имеющихся мотострелковых батальонов.
Известно также, что в Луганске за 40 минут на рынке забрали два автобуса мужчин, большинство из которых – грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц. Население возмущено, мужчины массово скрываются.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
Стало известно, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать». Жители некогда красивого развивающегося города вынуждены пить воду из луж и готовить на кострах, у людей нет доступа к медицинской помощи и связи с близкими.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!