На Донбассе идет принудительная мобилизация: людей отлавливают на улицах

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украине войска рф* начали новую волну принудительной мобилизации.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По их данным, для комплектования подразделений мобилизационного резерва с 1 августа на территории ОРДЛО началась новая волна принудительной мобилизации. Отбирают даже лиц, непригодных для прохождения службы, и тех, кто имел «отсрочку».

По данным разведки, в составе структурных мотострелковых подразделений 2 армейского корпуса (Луганск) российских войск производится формирование новых и восстановление боеспособности имеющихся мотострелковых батальонов.

Известно также, что в Луганске за 40 минут на рынке забрали два автобуса мужчин, большинство из которых – грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц. Население возмущено, мужчины массово скрываются.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.