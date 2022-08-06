На Донбассе идет принудительная мобилизация: людей отлавливают на улицах

19:25, Сегодня
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солдат россии с пистолетом фото
Фото: depositphotos.com

Россияне отправляют на фронт жителей Донбасса, который они якобы освобождают, в качестве «пушечного мяса». Жители так называемых днр и лнр это прекрасно понимают и потому массово скрываются и бегут.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украине войска рф* начали новую волну принудительной мобилизации.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По их данным, для комплектования подразделений мобилизационного резерва с 1 августа на территории ОРДЛО началась новая волна принудительной мобилизации. Отбирают даже лиц, непригодных для прохождения службы, и тех, кто имел «отсрочку».

По данным разведки, в составе структурных мотострелковых подразделений 2 армейского корпуса (Луганск) российских войск производится формирование новых и восстановление боеспособности имеющихся мотострелковых батальонов.

Известно также, что в Луганске за 40 минут на рынке забрали два автобуса мужчин, большинство из которых – грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц. Население возмущено, мужчины массово скрываются.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

Стало известно, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать». Жители некогда красивого развивающегося города вынуждены пить воду из луж и готовить на кострах, у людей нет доступа к медицинской помощи и связи с близкими.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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