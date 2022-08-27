В Украине рассказали, чем победа россии может обернуться для всего мира

Советник главы Офиса президента объяснил, почему россии нельзя дать победить в войне с Украиной.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что весь мир будет в опасности в случае успеха россиян в этой войне. Их победа может завершиться поражением не только для Украины, но и всей Европы. Ведь тогда рф не остановится и пойдет в наступление на другие страны.

Об этом пишет «ZN.ua».

Также Подоляк предполагает, что победа путина в Украине развяжет руки другим авторитарным режимам, что станет причиной целого ряда вооруженных конфликтов в мире. Ведь остальные диктаторы увидят, что демократию можно победить благодаря грубой силе и информационным манипуляциям.

Кроме того, россия сможет диктовать условия Европе и манипулировать их внутренней политикой, продвинувшись дальше в направлении Молдовы, Грузии, Северного Казахстана или стран Балтии.

Ранее «Курсор» писал о том, что военный эксперт спрогнозировал наихудший вариант для Украины в войне с рф. По его словам, многое будет зависеть от поставок вооружения ВСУ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!