Военный эксперт озвучил наихудший вариант для Украины в войне с рф

По мнению эксперта, развитие ситуации на войне будет зависеть от поставок вооружения ВСУ.

По словам военного эксперта Олега Жданова, наихудшим вариантом для Украины и для Запада развития войны, развязанной россией*, может стать вероятная пауза в боевых действиях в зимний период, а также возможный перенос активной фазы войны на следующую весну.

Об этом он рассказал на YouTube-канале.

«Аналитики и эксперты говорят, что война может затянуться и перейти в зиму… Это худший вариант для нас и для Запада… Потому что заходить «в зиму», делать паузу… мы весной встретим совсем другую российскую армию… и придется начинать все с самого начала», — сказал он.

По его словам, в течение пяти месяцев ВСУ громит армию россии, которая уже почти исчерпала свой наступательный потенциал на сегодняшний день. Это Именно это и является залогом успеха украинских военных, поэтому «если же мы уйдем в зиму, то это будет снижение боевой активности, и позиционная война, окопная».

Жданов подчеркнул, что развитие событий в войне зависит не только от действий Украины, а и от поставок западного вооружения. По его словам, если США и западные страны хотят как можно скорее завершить войну, то они должны сделать все для того, чтобы горячая фаза войны была завершена уже в текущем году.

Эксперт отметил, Украина может выйти на границы 1991 года и разбить россиян, если будет необходимое вооружение.

Ранее Курсор писал, что Моссад помог президенту Украины Владимиру Зеленскому вычислить российских шпионов. Выявить «кротов» среди высоких чинов спецслужбам Украины помогли разведданные от Моссада и американского ЦРУ. Серию увольнений руководителей СБУ Зеленский пояснил полученной информацией о работе «не в интересах Украины».

Кроме этого, Орбан заявил, что российского полномасштабного вторжения в Украину можно было избежать. Орбан сказал, что Европа провалила свой шанс как посредника между Украиной и россией, когда Франция и Германия были участниками Минского формата, но не могли обеспечить выполнение этих договоренностей.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!