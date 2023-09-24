В украинском ГУР прокомментировали слухи о причастности Украины к ударам по "вагнеровцам" в Судане

Он не был многословен, но предупредил врагов Украины, что их найдут везде.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал слухи в СМИ относительно того, что Украина якобы причастна к ударам по наемникам ЧВК "вагнер"* в Судане. Однако он не дал однозначного ответа на то, правда эта или нет.

Об этом пишет "Униан".

Тем не менее Буданов отметил, что Украина будет действовать против своих врагов "в любой точке земного шара".

"Я лично еще год назад откровенно говорил, что все российские военные преступники, которые воевали, воюют или планируют воевать против Украины, будут наказаны в любой точке земного шара. Относительно подтверждения или опровержения информации в сообщениях CNN, – здесь без комментариев, мне нечего сказать. Пусть каждый находит ответы сам", – заявил он.

Также он упомянул об очередном мятеже в Судане, что был в конце весны, о котором ему известно. По словам Буданова, его полностью поддержала российская сторона, а подразделения ЧВК "вагнер" участвовали и в организации, и непосредственно в самом перевороте. Это все, что он решился сказать.

Ранее "Курсор" писал о том, что понемногу ВСУ продвигаются и метр за метром отвоевывают ранее оккупированную россиянами территорию. Украинские военные 4 службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины поделились своим очередным достижением - освобождением Клещиевки.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!