Освобождение украинской Клещиевки - в ГУР поделились впечатляющим видео

Украинское контрнаступление продолжается.

Понемногу ВСУ продвигаются и метр за метром отвоевывают ранее оккупированную россиянами территорию. Украинские военные 4 службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины поделились своим очередным достижением - освобождением Клещиевки.

Главное управления разведки Министерства обороны Украины выставило впечатляющее видео в своем Telegram-канале.

"Освобождаем родную землю!", - подчеркнули в ГУР.

Уточняется, что на представленном ролике разведка продемонстрировала бои за украинскую Клещиевку. Известно, что ВСУ сейчас пытаются закрепиться, чтобы полностью уже отбить у оккупантов любые пути в этом районе и начать продвигаться на этом направлении, контролируя, в том числе, железную дорогу.

К слову, 21 сентября Евлаш заявлял, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут - Горловка, через которую войска рф* получают поставки.



Ранее "Курсор" писал, что ВСУ прорвали еще одну линию обороны россиян в Запорожской области. Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Мелитопольском направлении в Запорожской области.

Также мы сообщали, что авторитетный военный аналитик рассказал, какой может быть развязка контрнаступления ВСУ.Эксперт считает, что контрнаступление Украины приближается к финалу.

Летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) приближается к своей завершающей стадии, поскольку обе стороны использовали свои стратегические резервы. Теперь все зависит от того, кто исчерпает свои резервы первым.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!