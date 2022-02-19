Из музея Голани украли несколько экземпляров старого оружия

Прошлой ночью (в субботу) из музея Голани на площадке для парашютов на перекрестке Голани было украдено несколько стерилизованных старых экземпляров оружия. Сотрудники музея сообщают, что оружие не может стрелять.

Полиция арестовала шестерых подозреваемых, жителей села Туба-Зангария, и они будут доставлены в суд по поводу продления их задержания.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что возле Афулы в ДТП сильно пострадал молодой мотоциклист. 16-летний мотоциклист не справился с управлением мотоциклом и опрокинулся во время движения и получил тяжелые травмы. Парамедикам МАДА пришлось доставить его в больницу.