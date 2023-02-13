В Великобритании еврейский студент судится с университетом из-за эссе, где он раскритиковал ХАМАС

Еврейская аспирантка из Великобритании подает в суд на университет Лидса из-за эссе, в котором она раскрыла преступления, совершенные ХАМАСом против жителей Газы.

Об этом сообщает Jewish News.

23-летняя девушка по имени Даниэль Грейман утверждает, что эссе получило неудовлетворительную оценку, потому что в нем не обвинялся Израиль, а критиковался ХАМАС за злоупотребления в отношении жителей Газы. В исследовательской работе Грейман написала, что ХАМАС использует живые щиты как «предательство палестинского народа со стороны его правительства».

Но в примечаниях инструктора к сочинению говорилось: «Это игнорирует тот факт, что израильское государство совершает акты насилия». Во внешнем обзоре эссе экзаменатор, изучавший его, сказал, что оно должно было получить проходной балл.

«Это был огромный эмоциональный ущерб. Я чуть не сломалась из-за этого. (Социология – прим.ред.) была моей страстью, я хотел стать социологом. После этого у меня случился полный крах», — сказал Грейман.

Грейман предъявляет иск университету за «халатность, дискриминацию и виктимизацию». Она отметила, что она никогда раньше не провалила университетское эссе.

Ее дело будет рассмотрено в британском суде 26 июня. По ее словам, из-за того, что она была вынуждена отложить учебу почти на год, пока рассматривалась ее апелляция, она не смогла поступить в магистратуру Университета Глазго.

Студентка объяснила, что после ее апелляции в университете был другой академик с другой оценкой, и она прошла.

«Ни одно учреждение или академический институт не должны вести себя подобным образом, и я рада возможности привлечь Лидс к ответственности», — добавила она.

Представитель Лидского университета категорически отверг обвинения в антисемитизме.

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