В Великобритании хотят провести референдум о возвращении в ЕС

Британцы пришли к выводу, что после Brexit экономика и глобальное влияние Великобритании в мире ухудшились.

Через два года после выхода Великобритании из состава Европейского Союза оказалось, что две трети населения страны готовы начать все с начала и вернуться в ЕС.

Об этом сообщает Independent.

Британцы, так долго и мучительно добивавшиеся выхода из ЕС, теперь поддерживают референдум о возвращении. По данным опроса, за проведение референдума выступают две трети британских граждан.

Еще одно голосование по Brexit поддержало в этом опросе гораздо больше людей, также сократилось до 25% число тех, кто говорит, что никогда не должно быть ни одного голосования.

Великобритания официально покинула ЕС в рамках Brexit 31 января 2020 года, но «переходный период» означал, что она соблюдала законы Брюсселя и оставалась на едином рынке до 31 декабря.

Однако теперь британцы пришли к выводу, что экономика и глобальное влияние Великобритании в мире ухудшились. Такие выводы привели к росту числа тех, кто хочет проведения референдума о будущем членстве в ЕС.

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