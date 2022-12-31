Король Чарльз ІІІ посвятил главного раввина Великобритании в рыцари

Король Великобритании Чарльз ІІІ даровал рыцарский титул главному раввину Объединенной еврейской общины Содружества Эфраиму Мирвису.

Об этом сообщает 9tv.co.il.

Отмечается, что Мирвис вошел в число немногих признанных королевским двором лидеров еврейской общины страны, включая президента совета депутатов британских евреев Мари Ван Дер Зил и нескольких рядовых британцев-евреев, переживших Холокост.

Эфраим Мирвис родился в ЮАР, в Йоханнесбурге, Южная Африка, в 1956 году, в семье раввина, активно боровшегося против системы апартеида. Его дед, Лазар Мирвис, в свое время занимал в Йоханнесбурге министерскую должность.

В Израиль Эфраим Мирвис репатриировался в 1973 году. Здесь он учился в йешивах в Явне, в поселке Алон-Швут, а после окончания «Махон Ариэль» в Иерусалиме стал раввином. Мирвис имеет степень бакалавра в области образования и иврита в Университете Южной Африки и диплом об окончании педагогического колледжа имени Яакова Герцога.

В 1982 году Мирвиса назначили раввином дублинской синагоги, а в 1985 году он стал главным раввином Ирландии и занимал этот пост до 1992 года. С 1992 по 1996 год он был раввином синагоги Западного Лондона. В мае 1996 года Мирвис был назначен раввином синагоги Финчли в Лондоне. Здесь он основал и руководил общественной образовательной программой для взрослых, которая с 2003 года еженедельно собирала сотни участников и стало образцовой образовательной моделью для других еврейских общин.

Мирвис также является раввином-основателем и почетным директором еврейской начальной школы «Мораша», а также основателем и президентом колеля в Кинлоссе.

Как сообщал Курсор, в марте главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис получил положительный результат на COVID-19.

Также Курсор информировал о том, что главный раввин Великобритании рассказал о новых правилах в мировых синагогах после COVID.