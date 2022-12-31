Король Чарльз ІІІ посвятил главного раввина Великобритании в рыцари

13:50, Сегодня
Новости Израиля, Общество
главный раввин великобритании эфраим мирвис скриншот
Фото: скриншот из Youtube

Эфраим Мирвис вошел в число немногих признанных королевским двором лидеров еврейской общины страны.

Король Великобритании Чарльз ІІІ даровал рыцарский титул главному раввину Объединенной еврейской общины Содружества Эфраиму Мирвису.

Об этом сообщает 9tv.co.il.

Отмечается, что Мирвис вошел в число немногих признанных королевским двором лидеров еврейской общины страны, включая президента совета депутатов британских евреев Мари Ван Дер Зил и нескольких рядовых британцев-евреев, переживших Холокост.

Эфраим Мирвис родился в ЮАР, в Йоханнесбурге, Южная Африка, в 1956 году, в семье раввина, активно боровшегося против системы апартеида. Его дед, Лазар Мирвис, в свое время занимал в Йоханнесбурге министерскую должность.

В Израиль Эфраим Мирвис репатриировался в 1973 году. Здесь он учился в йешивах в Явне, в поселке Алон-Швут, а после окончания «Махон Ариэль» в Иерусалиме стал раввином. Мирвис имеет степень бакалавра в области образования и иврита в Университете Южной Африки и диплом об окончании педагогического колледжа имени Яакова Герцога.

В 1982 году Мирвиса назначили раввином дублинской синагоги, а в 1985 году он стал главным раввином Ирландии и занимал этот пост до 1992 года. С 1992 по 1996 год он был раввином синагоги Западного Лондона. В мае 1996 года Мирвис был назначен раввином синагоги Финчли в Лондоне. Здесь он основал и руководил общественной образовательной программой для взрослых, которая с 2003 года еженедельно собирала сотни участников и стало образцовой образовательной моделью для других еврейских общин.

Мирвис также является раввином-основателем и почетным директором еврейской начальной школы «Мораша», а также основателем и президентом колеля в Кинлоссе.

Как сообщал Курсор, в марте главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис получил положительный результат на COVID-19.

Также Курсор информировал о том, что главный раввин Великобритании рассказал о новых правилах в мировых синагогах после COVID.

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