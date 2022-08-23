В Великобритании начнут испытания лекарства от обезьяньей оспы

Команда ученых из Оксфордского университета в Великобритании начнет первые испытания средства от оспы обезьян на людях.

Ученые из Великобритании готовы начать клинические испытания противовирусного препарата, который способен ускорить выздоровление людей от обезьяньей оспы.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Исследователи хотят выяснить, может ли тековиримат — препарат, первоначально разработанный для лечения оспы, — сократить время, необходимое для заживления повреждений кожи и язв, вызванных заболеванием.

Считается, что препарат не позволяет вирусу оспы обезьян выйти из инфицированных клеток, тем самым останавливая его размножение в организме и сокращая инфекционный период, позволяя симптомам исчезать быстрее.

Исследователи говорят, что сейчас тековиримат применяют при лечении тяжелых случаев заболевания оспой обезьян, однако никаких клинических испытаний, подтвердивших, что он способствует выздоровлению больных, не проводилось.

Препарат одобрили после того, как он показал хорошие результаты при испытании его на животных и проверки его безопасности для людей на добровольцах.

Ученые хотят привлечь к испытаниям 500 взрослых и детей, у которых была диагностирована оспа обезьян, и получить результаты к Рождеству. Эксперты будут внимательно следить за состоянием здоровья участников эксперимента, в частности анализировать, как быстро исчезают симптомы.

«Курсор» писал ранее, что зафиксирован первый случай передачи оспы обезьян от человека к собаке.