Зафиксирован первый случай передачи оспы обезьян от человека к собаке

Всемирная организация здравоохранения призывает людей, инфицированных обезьяньей оспой, избегать контакта с животными после первого зарегистрированного случая передачи вируса от человека к собаке.

Ранее в медицинском журнале The Lancet было сообщено о первом случае передачи обезьяньей оспы от человека к собаке — между двумя мужчинами и их итальянской борзой, живущими вместе в Париже.

«Это первый зарегистрированный случай передачи вируса от человека к животному… и мы считаем, что это первый случай заражения собак», — заявила журналистам Розамунд Льюис, технический руководитель ВОЗ по обезьяньей оспе.

По ее словам, эксперты знали о теоретическом риске того, что такой скачок может произойти, и что органы общественного здравоохранения уже рекомендовали тем, кто страдает от болезни, «изолироваться от своих домашних животных».

Кроме того, она сказала, что «управление отходами имеет решающее значение» для снижения риска заражения грызунами и другими животными за пределами дома.

По ее словам, для людей жизненно важно «иметь информацию о том, как защитить своих питомцев, а также как обращаться с их отходами, чтобы животные в целом не подвергались воздействию вируса обезьяньей оспы».

Ранее Курсор писал, что израильские ученые ответили, достигнет ли оспа обезьян масштабов COVID-19. В мире продолжают фиксировать новые случае заболевания оспой обезьян.

Курсор сообщал, что служба здравоохранения «Маккаби» провакцинировала от обезьяньей оспы 270 человек из группы риска, при этом большинство привитых — из Тель-Авива.