В Великобритании нашли останки неизвестного морского динозавра

В графстве Дорсетшир (Великобритания) исследователи нашли окаменелые кости талаттозухии — морского динозавра, который оказался родственником современных крокодилов.

Об этом пишет NV.

Останки морского животного археологи нашли во время раскопок на Юрском побережье, они обнаружили значительную часть скелета хищника, в частности череп, позвоночник и конечности. Удалось установить, что им около 185 млн лет.

Эксперты считают, что эта находка помогает заполнить пробел в летописи окаменелостей. Ранее предполагалось, что талаттозухии возникли где-то в конце триасового периода, то есть, на 15 миллионов лет позже, чем этот скелет.

Ученые говорят, что у этого ископаемого много похожего с современными животными. Например, его длинная тонкая морда напоминает живущих гавиалов, которые водятся во всех основных речных системах северного Индийского субконтинента.

«Курсор» писал ранее, что ученые еще в 1994 году обнаружили кость древнего динозавра. Предполагалось, что она принадлежала известному виду, но недавно выяснилось, что это не так. Таким образом был открыт новый вид динозавров, который назвали «Холодная кость».

Еще мы писали, что в штате Миссури нашли новый вид динозавров, который мог достигать 10 метров в длину. Это – утконосый динозавр Parrosaurus missouriensis.

Напомним, что интересное открытие было сделано еще 5 лет назад по время проведения мужчиной строительства на его земельном участке. Он сообщил об этом ученым, которые в августе этого года начали проводить раскопки и нашли скелет древнего существа.