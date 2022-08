В Португалии на заднем дворе нашли останки наибольшего динозавра в Европе

Интересное открытие было сделано еще 5 лет назад по время проведения мужчиной строительства на его земельном участке. Он сообщил об этом ученым, которые в августе этого года начали проводить раскопки и нашли скелет древнего существа.

Об этом сообщает Phys.org.

Палеонтологи из Португалии и Испании считают, что крупнейший из найденных на европейских территориях скелет принадлежал зауроподу. Он является представителем группы брахиозавридов наряду с Brachiosaurus altithorax, Giraffatitan brancai и Lusotitan atalaiensis.

Ученые извлекли части осевого скелета, среди которых позвоночник и ребра. Они прекрасно сохранились, что может быть свидетельством нахождения поблизости других останков. Именно поэтому специалисты не намерены прекращать раскопки этой местности.

