В Португалии на заднем дворе нашли останки наибольшего динозавра в Европе

20:25, Сегодня
Мировые новости, Интересные факты
зауропод графика
Фото: Википедия

В Португалии мужчина посреди заднего двора собственного дома нашел останки, которые принадлежат огромному динозавру. Теперь их исследуют эксперты.

Интересное открытие было сделано еще 5 лет назад по время проведения мужчиной строительства на его земельном участке. Он сообщил об этом ученым, которые в августе этого года начали проводить раскопки и нашли скелет древнего существа.

Об этом сообщает Phys.org.

Палеонтологи из Португалии и Испании считают, что крупнейший из найденных на европейских территориях скелет принадлежал зауроподу. Он является представителем группы брахиозавридов наряду с Brachiosaurus altithorax, Giraffatitan brancai и Lusotitan atalaiensis.

Ученые извлекли части осевого скелета, среди которых позвоночник и ребра. Они прекрасно сохранились, что может быть свидетельством нахождения поблизости других останков. Именно поэтому специалисты не намерены прекращать раскопки этой местности.

«Удивительно видеть, что все ребра существа сохранились в таком виде и сохранили свое исходное анатомическое положение. Такой способ сохранения довольно необычен для истории окаменелостей динозавров, в частности зауроподов, найденных в Верхней Португалии Юрского периода», – поделился научный сотрудник факультета наук Лиссабонского университета Элизабет Малафайя.

Это четвероногий травоядный динозавр, имевший длинный хвост и огромную шею. Он достигал в длину до 25 метров, а в высоту – до 12 метров. Зауроподы жили примерно 150 миллионов лет назад во времена Верхнеюрского периода (Мезозойская эра). Открытие также подтвердило, что в окрестностях города Помбала есть огромный пласт окаменелостей позвоночных животных упоминаемого периода.

Ранее ученые рассказали о новой теории касаемо формирования континентов Земли.

Кроме этого, «Курсор» делился новыми научными данными о вымирании динозавров.

Также упомянем, что на глубине 700 метров в Атлантическим океане ученые исследуют место, где есть жизнь, но нет кислорода.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Рами Мадрих
ТЭГИ: