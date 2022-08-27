В Португалии на заднем дворе нашли останки наибольшего динозавра в Европе

В Португалии мужчина посреди заднего двора собственного дома нашел останки, которые принадлежат огромному динозавру. Теперь их исследуют эксперты.

Интересное открытие было сделано еще 5 лет назад по время проведения мужчиной строительства на его земельном участке. Он сообщил об этом ученым, которые в августе этого года начали проводить раскопки и нашли скелет древнего существа.

Об этом сообщает Phys.org.

Палеонтологи из Португалии и Испании считают, что крупнейший из найденных на европейских территориях скелет принадлежал зауроподу. Он является представителем группы брахиозавридов наряду с Brachiosaurus altithorax, Giraffatitan brancai и Lusotitan atalaiensis.

Ученые извлекли части осевого скелета, среди которых позвоночник и ребра. Они прекрасно сохранились, что может быть свидетельством нахождения поблизости других останков. Именно поэтому специалисты не намерены прекращать раскопки этой местности.

Palaeontologists from Spain and Portugal working on the site in the city of Pombal believe it could be the remains of the biggest sauropod dinosaur to be found in Europe https://t.co/Q1IyGjPPYL — Sky News (@SkyNews) August 26, 2022

«Удивительно видеть, что все ребра существа сохранились в таком виде и сохранили свое исходное анатомическое положение. Такой способ сохранения довольно необычен для истории окаменелостей динозавров, в частности зауроподов, найденных в Верхней Португалии Юрского периода», – поделился научный сотрудник факультета наук Лиссабонского университета Элизабет Малафайя.

Это четвероногий травоядный динозавр, имевший длинный хвост и огромную шею. Он достигал в длину до 25 метров, а в высоту – до 12 метров. Зауроподы жили примерно 150 миллионов лет назад во времена Верхнеюрского периода (Мезозойская эра). Открытие также подтвердило, что в окрестностях города Помбала есть огромный пласт окаменелостей позвоночных животных упоминаемого периода.

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