В Великобритании обязали криптобиржи блокировать счета подсанкционных компаний

В Соединенном Королевстве беспокоятся о том, что россия может использовать биткоин и другие цифровые активы, чтобы обойти финансовые ограничения.

Управление по реализации денежных санкций Великобритании включило криптоактивы в список средств, которые должны быть заморожены, если они принадлежат лицу или компании, на которые наложены санкции.

Об этом сообщает портал cryptomisto.com

Отмечается, что теперь торговые платформы должны обнаруживать и немедленно сообщать властям Великобритании о транзакциях попавших под санкции клиентов. При этом за несоблюдение новых правил сотрудники криптобирж будут привлечены к уголовной ответственности.

«Официальное руководство по финансовым санкциям было обновлено 30 августа на фоне растущего беспокойства тем, что россия* может использовать биткоин и другие цифровые активы, чтобы обойти финансовые ограничения. По словам представителя министерства финансов Великобритании, очень важно устранить риск использования криптоактивов для нарушения или обхода финансовых санкций», — пишет издание.

В то же время в заявлении управления не объясняется, как можно препятствовать транзакциям в децентрализованной криптовалюте биткоин, для перевода которого не требуются криптобиржи, банки и другие финансовые посредники.

Как сообщал Курсор, компания Binance, управляющая крупнейшей в мире одноименной криптовалютной биржей, ограничила доступ для пользователей в россии из-за международных санкций.

Счета россиян, проживающих за пределами своей страны, а также счета российских граждан или резидентов россии с общей стоимостью криптоактивов не более 10 000 евро, не будут затронуты и останутся активными. А те, чьи криптовалютные балансы превышают 10 000 евро, должны будут закрыть все контракты в течение 90 дней. Открытие новых позиций запрещено.

Также Курсор писал о том, что крупнейшая мировая криптобиржа Binance объявила о помощи непосредственно каждому украинцу, который был вынужден покинуть свой дом, спасаясь от нападения рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!