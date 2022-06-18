Украинские беженцы получат от криптобиржи Binance 1,2 млн долларов

Гигант криптоиндустрии, биржа Binance, сообщила о выделении гражданам Украины 1,2 млн долларов в качетстве помощи и поддержки из-за российской агрессии.

Крупнейшая мировая криптобиржа Binance объявила о помощи непосредственно каждому украинцу, который был вынужден покинуть свой дом, спасаясь от нападения рф*.

Binance ранее выделяла несколько грантов для украинцев, покинувших страну. Теперь помощь смогут получить и внутренние переселенцы.

1,2 млн долларов, направленных биржей, стали одним из самых больших пожертвований от частных компаний для Украины. В течение 3 месяцев выплаты будут поступать на криптокошелек, а затем их можно будет вывести на банковскую карту (75 долларов в месяц).

Чтобы получить помощь от Binance, вначале важно пройти верификацию в одном из фондов: Rotary Kyiv, Паляница и iSans, а после подать заявку на адрес: [email protected] В Львовской области уже 1000 человек получили выплаты.

С начала российского вторжения криптобиржа Binance оказывала огромную поддержку Украине. Она ввела санкции против рф и ее граждан, передала в помощь украинским беженцам около 10 млн долларов. Это не только помощь, но и мировое подтверждение кровавых зверств россии со стороны всего демократического мира.

Ранее «Курсор» писал, что Украина введет визовый режим для граждан рф уже в июле.

Редакция сообщала, что в Британии заявили, что россия стратегически проиграла войну против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!