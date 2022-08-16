В Великобритании одобрили новую вакцину против коронавируса

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину, адаптированную к омикрон-штамму коронавирусной инфекции.

Вспышки коронавирусной инфекции продолжают фиксировать по всему миру, поэтому ученые разрабатывают вакцины, которые будут более устойчивы к новым штаммам. В Великобритании уже одобрили новый препарат, который эффективен как против оригинального штамма, так и против «Омикрона».

Об этом сообщает издание BBC.

Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов здравоохранения (MHRA) одобрило вакцину для бустерных доз для взрослых после того, как было установлено, что она отвечает стандартам безопасности, качества и эффективности регулятора Великобритании. Это первая такая вакцина против COVID-19, одобренная британским регулятором.

Исполнительный директор MHRA Джун Рейн сказала, что согласно данным, новая вакцина обладает хорошей защитой от оригинального вируса и «омикрона», поскольку владеет сильным иммунным ответом.

Отмечается, что половина вакцины Moderna под названием Spikevax bivalent Original/Omicron нацелена на оригинальный вирус 2020 года, а половина – на вариант Omicron (BA.1).

«Курсор» писал ранее, что коронавирусная инфекция продолжает мутировать и в мире начинают фиксировать новые штаммы. В россии заявили, что при исследованиях обнаружили «дельтакрон» — гибрид «омикрона» и «дельты».