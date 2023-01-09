В Великобритании полностью запретят одноразовую посуду

К концу 2023 года правительство Великобритании намерено объявить вне закона все одноразовые предметы.

Одноразовая посуда и чашки из полистирола будут полностью объявлены вне закона в Англии в соответствии с планами правительства.

Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее власти Шотландии и Уэльса уже запретили многие одноразовые приборы и посуду. Запланированный запрет для Англии будет распространяться на чашки из полистирола и другие предметы в кафе и точках продажи еды на вынос.

Такие меры утверждены министром окружающей среды Терезой Коффи.

Правительство Великобритании примет меры, чтобы к концу 2023 года объявить вне закона все одноразовые предметы, которые из-за плохой утилизации загрязняют реки и океаны.

На следующей неделе будут обнародованы ответы на длительные правительственные консультации по предложениям о запрете некоторых пластиковых предметов, включая пластиковые столовые приборы, подносы и миски.

«Пластиковая вилка может разлагаться 200 лет, то есть два века на свалке», — сказала министр Коффи.

Она объявила: «Мы полны решимости продвигать наши действия для решения этой проблемы. За последние годы мы уже предприняли важные шаги, но мы знаем, что еще многое предстоит сделать, и мы снова прислушались к призывам общественности».

«Этот новый запрет окажет огромное влияние на прекращение загрязнения пластиком и поможет защитить окружающую среду для будущих поколений», — добавил министр окружающей среды.

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