В Великобритании пропалестинские активисты устроили «коридор позора» еврейским студентам

В Интернете показали видеоролик с новым антисемитским инцидентом. Так, пропалестинские активисты организовали настоящий протест против еврейских студентов.

В сети появилось видео из одного из университетов Великобритании. Там пропалестинские активисты и арабские студенты устроили для евреев «коридор позора». Так, они встали в шеренгу и начали выкрикивать проходящим мимо евреям антисемитские лозунги.

Об этом сообщили на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Ранее редакция нашего сайта писала, что Ноа Тишби стала специальным представителем Израиля по борьбе с антисемитизмом и делегитимацией. Глава министерства иностранных дел Израиля Яир Лапид объявил, что известная актриса и режиссер Ноа Тишби займет пост Специального представителя Израиля по борьбе с антисемитизмом и делегитимацией. Так, она будет действовать от имени Лапида во всех сферах влияния по этим вопросам.

Также Курсор сообщал, что в Нью-Джерси арестовали подозреваемого в серии атак на евреев.

Еще напомним, что арабы атаковали могилу праведника Йосефа в Шхеме.

В сети появились фотографии свастик, которыми разрисовывают Тель-Авив.