Немецко-израильского певца Гила Офарима обвинили в клевете об антисемистской дискриминации

Обвинение в клевете за якобы антисемисткое отношение предъявлено певцу Гилу Офариму. Прокуратура немецкого Лейпцига 31 марта вынесла ему обвинение.

Прокуратура города Лепциг в Германии предъявила обвинения в клевете немецко-израильскому певцу Гилю Офариму, который ранее заявлял об отказе в обслуживании в отеле якобы за ношение кулона со звездой Давида.

В настоящее время Гиль Офарим планировал играть роль ученика Иисуса в музыкальном телеспектакле о последних днях жизни Иисуса.

Суд Лейпцига обвинил в клевете 39-летнего Офарима 31 марта. Теперь суд будет решать, нужно ли проводить судебное разбирательство.

По словам Офарима, 4 октября 2021 года сотрудник отеля Westin в Лейпциге отказался поселить его в номере якобы из-за того, что на нем был еврейский символ. Он разместил в социальных сетях видео о нанесенном оскорблении, после этого многие евреи протестовали перед отелем в защиту певца, а сотрудника отеля временно отстранили от работы.

«Курсор» ранее сообщал, что еврейского певца отказались обслуживать в отеле в Германии из-за медальона со звездой Давида. Сын музыкантов Эстер и Ави Офаримов столкнулся с проявлением антисемитизма в Лейпциге.

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