Ученые предупредили: упитанные дети рискуют в старости заболеть слобоумием

Дети с избыточным весом сталкиваются с более высоким риском слабоумия в пожилом возрасте. Ученые выяснились это в результате исследований и наблюдением за добровольцами.

Ученые изучили 1244 человека на протяжении 30 лет от школьного до среднего возраста. Они обнаружили, что те, кто был более упитанным в возрасте от 7 до 15 лет, хуже справлялись с умственными тестами в возрасте сорока лет.

Более низкие баллы в этом тесте могут говорить о развитии деменции в дальнейшем, предупреждают эксперты.

Ведущий автор, профессор Мишель Каллисайя из Университета Монаш в Австралии говорит, что не только средний возраст — это ключевое время для принятия мер по снижению риска развития деменции, некоторые аспекты детства также могут влиять на здоровье нашего мозга в долгосрочной перспективе.

Потому эксперты советуют прививать своим детям правильные пищевые привычки с малых лет. Это поможет избежать проблем со здоровьем в будущем.

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