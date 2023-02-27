В Венесуэле обнаружен секретный золотой рудник Хизбаллы

В приказе, недавно подписанном министром обороны Йоавом Галаном, указывается, что между Ираном и Венесуэлой осуществляется операция по контрабанде золота, которая финансирует террористическую деятельность «Хизбаллы».

Выяснилось, что в мае десятки килограммов золота были контрабандой провезены рейсом иранской Mahan Air, на который распространяются американские санкции, из Венесуэлы в Тегеран. Средства от контрабандного золота были переведены «Хизбалле».

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Эта банда контрабандистов была раскрыта в ходе совместных усилий Нацбюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) и Минобороны, а также полиции Израиля и Налогового управления.

Ключевым игроком в этой операции был Бадр Ад-Дин Наими Мусави, иранский бизнесмен, занимающийся международной торговлей. Он руководил секретной операцией в составе иранских сил Кудс, закупая золото в Венесуэле и используя свои деловые и политические связи для прикрытия своего незаконного финансирования. Он отвечал за контрабанду золота из Венесуэлы в Иран и его прибыльную продажу для финансирования «Хизбаллы».

Согласно источникам в силовых структурах, в этой схеме торговли золотом замешаны и высокопоставленные чиновники «Хизбаллы», которые попали под санкции США за участие в террористической деятельности. Среди них Али Касир, представитель министерства экономики «Хизбаллы» в Тегеране, а также Мохаммад Касир, глава отдела логистики «Хизбаллы», который занимался переводом средств после того, как золото было превращено в наличные.

Мусави даже принял участие в делегировании сил Кудс в Венесуэлу вместе с генеральным директором Mahan Air Хамидом Эвранджадом в рамках усилий Ирана по укреплению связей в Южной Америке и, в конечном итоге, использования этих связей для поддержки своей собственной террористической деятельности.

Ранее Курсор писал, что Насралла угрожает Израилю расправой. Лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла снова пригрозил Израилю, предупредив, что, если будет «промедление» с добычей газа из ливанских вод для Ливана, они не позволят продолжать эксплуатацию месторождения Кариш.