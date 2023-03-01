В ВОЗ предупредили об угрозе новой пандемии

Глава ВОЗ по высоким патогенам Ричард Пибоди призвал людей держаться подальше от умирающих животных, потому что их тела могут спровоцировать птичий грипп у человека.

Об этом сообщает EL Pais.

«Мы должны подготовиться к тому, что вирус птичьего гриппа распространится от человека к человеку», – сказал он.

По словам Пибоди, новая пандемия может быть вызвана птичьим гриппом, который приобретает способность передаваться воздушно-капельным путем. Он заверил, что сейчас ученые изучают генетическую последовательность этих вирусов.

Это делается ради привычных наблюдений и разработки вакцин, которые будут доступны в случае необходимости. Эпидемиолог подчеркивает, что новая вспышка птичьего гриппа, которая уничтожила миллионы диких и домашних птиц по всей планете, началась примерно три года назад из-за особого типа вируса А.

Пибоди призывает людей к внимательности и не прикасаться к умирающим или мертвым птицам или другим животным. По его словам, нужно обеспечить хорошей защитой сотрудников птицефабрик.

Согласно информации ВОЗ, с 2003 года по 25 февраля 2023 года в мире зарегистрировали 873 случая заражения людей гриппом А (H5N1) в 23 странах, а умерло 458 человек.

Ранее «Курсор» сообщал, что, по словам директор ФБР, пандемия коронавируса произошла из-за утечки из лаборатории.