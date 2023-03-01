Пандемия коронавируса произошла из-за утечки из лаборатории, – директор ФБР

Он об этом заявил после того, как опубликовали отчет Министерства энергетики США, в котором говорилось, что утечка из китайской лаборатории была наиболее вероятной причиной вспышки COVID-19. По данным The Wall Street Journal, он основывается на новых разведывательных данных.

Как рассказал Рэй, ФБР уже некоторое время назад пришло к выводу, что вероятным происхождением пандемии является инцидент в лаборатории в Ухане. Речь идет о потенциальной утечке из контролируемой китайским правительством лаборатории.

В интервью Рэй также обвинил правительство Китая в попытках помешать расследованию причин пандемии. По его словам, делало все возможное, чтобы воспрепятствовать и запутать работу, которую выполняет правительство США и близкие иностранные партнеры.

Ранее Курсор писал, что в ВОЗ не исключают, что вирус «Марбург» сможет конкурировать с коронавирусом. Новое заболевание начало стремительно распространяться в мире.

Ученые предупреждаю о рисках от повторных бустеров против COVID. Новое исследование показывает, что повторные бустеры против COVID-19 вредят ответу Т-клеток.

Кроме этого, эксперты рассказали, что нужно знать о Kraken, последнем варианте COVID-19. Подвариант Omicron, XBB.1.5, быстро распространяется и может стать самой доминирующей версией коронавируса.